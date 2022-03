Messina: oggi nuova seduta di Consiglio comunale

2 Marzo 2022 10:26

Messina: il Consiglio comunale si riunisce in seduta ordinaria per proseguire l’attività deliberativa. I lavori d’Aula prevedono all’ordine del giorno tre proposte deliberative e tre mozioni

Oggi, mercoledì 2, alle ore 11.30, il Consiglio comunale di Messina si riunisce in seduta ordinaria per proseguire l’attività deliberativa. I lavori d’Aula prevedono all’ordine del giorno tre proposte deliberative e tre mozioni. I provvedimenti da discutere sono i seguenti: nuovo statuto Azienda Trasporti Messina S.p.A. – modifiche relative all’introduzione dell’Amministratore Unico; nuovo statuto AMAM S.p.A. – modifiche relative all’introduzione dell’Amministratore Unico; nuovo statuto Messina Servizi Bene Comune S.p.A. – modifiche relative all’introduzione dell’Amministratore Unico. Le mozioni riguardano la proposta di deliberazione di indirizzo sull’individuazione della spiaggia naturista in area Capo raso colmo – San Saba; la condanna all’aggressione militare russa ai danni dell’Ucraina e l’avvio di iniziative politiche, umanitarie, di accoglienza e sostegno a favore della popolazione ucraina; e la condanna delle azioni di guerra in Ucraina e la dichiarazione di Messina quale città inclusiva per i profughi della guerra in Ucraina.