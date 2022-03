Messina, è morto Santo Santonocito: sindacalista Cisl e uomo da sempre impegnato nel volontariato

6 Marzo 2022 11:54

La nota di cordoglio del CESV Messina

Il mondo del volontariato a Messina è in lutto per la morte di Santo Santonocito. Sindacalista della CISL e professore di generazioni di assistenti sociali, era stato alla guida dell’ANTEAS associazione di volontariato che si occupa di intergenerazionalità, promozione della solidarietà civile e sociale. “Era un amico del CESV Messina, di cui coglieva l’importanza della funzione nel territorio partecipando attivamente ed in spirito di collaborazione in tutte le occasioni in cui poteva essere presente, apportando il suo contributo di idee sempre originale e competente. Aveva ricoperto il ruolo di componente del collegio dei probiviri del CESV Messina. Il Centro Servizi per il Volontariato di Messina, in tutte le sue componenti, esprime profondo rammarico per la scomparsa”, si legge nella nota.