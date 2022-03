Messina: maschere e costumi pericolosi, maxi sequestro di prodotti di Carnevale

2 Marzo 2022 08:48

A Messina i militari hanno sequestrato 125 mila maschere, costumi, palloncini e gadget non conformi ai requisiti di sicurezza, in quanto privi della marcatura CE

I finanzieri del Comando provinciale di Messina hanno sottoposto a sequestro 131.700 giocattoli di carnevale ed altri articoli privi dei requisiti minimi di sicurezza prescritti dal Codice del consumo, per un valore complessivo di oltre 35 mila euro.

A Messina i militari hanno sequestrato 125 mila maschere, costumi, palloncini e gadget non conformi ai requisiti di sicurezza, in quanto privi della marcatura CE, di idonea etichettatura, nonché delle prescritte avvertenze e informazioni di sicurezza, soprattutto per quelli destinati ai bambini da 0 a 3 anni, essendo assente il simbolo del bambino con barra trasversale di colore rosso. Ancora, le confezioni risultavano prive delle prescritte informazioni in lingua italiana sulle caratteristiche, dimensioni e componentistiche delle parti presenti, nonché sulle modalità di utilizzo.

Le Fiamme gialle della Compagnia di Taormina hanno sequestrato 300 prodotti di carnevale privi dei prescritti requisiti di sicurezza.

I finanzieri della Compagnia di Milazzo, della Tenenza di Capo d’Orlando, della Tenenza di Barcellona, della Tenenza di Patti, della Tenenza di Sant’Agata di Militello e della Tenenza di Lipari hanno sequestrato oltre 6.400 prodotti, tra articoli di carnevale (costumi, mascherine, lacche colorate per cappelli, bombolette di schiuma a spray, coriandoli, cappelli et similia), prodotti per la cura della persona, nonché articoli di cancelleria e utensili per la cucina. Trattasi di prodotti non a norma e, pertanto, dannosi per la salute degli utilizzatori.