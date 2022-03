Messina, l’iniziativa della Liberty Lines: “viaggi gratis per i cittadini ucraini”

22 Marzo 2022 13:59

Messina: la Liberty Lines, la compagnia di navigazione veloce, ha disposto la totale gratuità del trasporto su tutta la flotta, per accogliere i cittadini Ucraini in fuga dalla guerra

Qualche giorno fa il capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, ha firmato un’ordinanza che dispone importanti agevolazioni in materia di trasporto per la popolazione in fuga dalla guerra in Ucraina. Anche la Liberty Lines, la compagnia di navigazione veloce, ha disposto la totale gratuità del trasporto su tutta la flotta, per accogliere i cittadini Ucraini in fuga dalla guerra, consentendo loro di potere raggiungere le destinazioni di accoglienza presso le Isole minori della Sicilia, entro cinque giorni dal loro ingresso in Italia.

“Ciascuno a modo proprio -dichiara Nunzio Formica, Direttore commerciale della compagnia- si sta attivano sempre più per offrire supporto concreto al popolo ucraino, vittima dell’invasione della Russia. Siamo tutti consapevoli che siamo di fronte ad uno dei momenti più delicati e complessi che la società sta affrontando e anche la Sicilia si conferma terra solidale e con un cuore grande”. Per maggiori informazioni contattare il Customer Care +39 0923 022022. Chi volesse, invece, impegnarsi in una donazione può farlo con semplicità attraverso il sito della Croce Rossa Italiana.