Messina, l’ex candidato sindaco Pippo Trischitta si candida con Basile: “è la migliore scelta per la città”

28 Marzo 2022 12:55

Messina, questa mattina è stata ufficializzata l’adesione al progetto che sostiene la candidatura di Basile da parte di Pippo Trischitta, già consigliere comunale e candidato sindaco nel 2018

Prosegue speditamente il percorso elettorale del candidato sindaco di Messina, Federico Basile. Stamattina è stata ufficializzata l’adesione al progetto che sostiene la candidatura di Basile da parte di Pippo Trischitta, già consigliere comunale e candidato sindaco nel 2018. “La mia scelta di sostenere Federico Basile– ha spiegato Trischitta- nasce dalla convinzione che sia la migliore per la città di Messina. Ho sempre apprezzato la sua disponibilità ritenendolo un punto di riferimento per competenza e conoscenza della macchina amministrativa. Ci accomuna la provenienza dai quartieri periferici della città, elemento che ci fa essere più vicini alle istanze della gente. Torno all’impegno politico ed elettorale in prima persona solo per sostenere lui. La candidatura di Basile- ha aggiunto Trischitta- è in linea con i miei principi e la scelta di schierarmi al suo fianco è dettata dalla voglia di garantire a Messina la persona giusta al governo della città nell’interesse di tutti”. Federico Basile, nel ringraziare Pippo Trischitta per l’adesione al progetto e per l’attestazione di stima, ha sottolineato l’esperienza e la competenza dell’ex consigliere comunale: “la spontanea adesione di Pippo Trischitta dimostra che la nostra squadra è aperta alla collaborazione di coloro che indipendentemente da convinzioni politiche e ideologiche vogliono dare il proprio personale contributo al definitivo rilancio di questa città mettendo al centro la risoluzione concreta delle esigenze più avvertite dalla gente”. Nel corso della odierna conferenza stampa è stato reso noto che Pippo Trischitta sarà candidato nella lista Basile Sindaco.