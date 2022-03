Messina-Latina, è l’ultima spiaggia: la società chiama a raccolta il pubblico, e rispolvera un “tifoso” d’eccezione

25 Marzo 2022 17:51

La sfida di domenica (inizio ore 14.30) è fondamentale in ottica salvezza: mancano ormai solamente 5 giornate al termine della regular season

Messina-Latina è una partita fondamentale in ottica salvezza ed è per questo motivo che la società chiama a raccolta i propri tifosi. Con un post pubblicato sui social, è stato annunciato anche il ritorno della mascotte: “l’ultima volta è stata memorabile, una serata di passione ed emozioni, una vittoria che ricordiamo ancora e che ci ha fatto sentire orgogliosi di essere giallorossi”, si legge su Facebook. “Contro il Latina torna anche la nostra mascotte perché quando la posta in palio è importante c’è bisogno del contributo di tutti…”, scrive la società. Insomma, al Franco Scoglio è necessario un clima incandescente per cercare di ottenere i tre punti e sperare di ottenere la permanenza in Serie C senza dover passare dagli spareggi playout.