Messina-Latina 1-0: palo di Statella, padroni di casa ancora a un passo dal raddoppio | LIVE

27 Marzo 2022 15:43

Messina-Latina, tutti gli aggiornamenti in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca testuale live, tabellino e pagelle

A caccia del 15° posto. L’obiettivo è sempre quello: uscire fuori dalla griglia playout. Il Messina, dopo la mezza impresa di Avellino, ha l’occasione di tornare alla vittoria – che manca da un mese, dall’1-3 a Vibo – e lo può fare in casa contro il Latina, anch’essa in difficoltà e la cui vittoria manca da quasi due mesi, l’ultima volta sempre con la Vibonese. La società, in questo rush finale, ha bisogno dei suoi tifosi: lo ha capito e, attraverso una importante campagna, ha lanciato prezzi scontati e mini abbonamenti per le ultime gare casalinghe. In merito alla gara odierna, StrettoWeb la seguirà come sempre con tutti gli aggiornamenti in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca testuale live, tabellino e pagelle.

Messina-Latina, cronaca testuale live

70′ – Doppio cambio per il Messina: Raciti toglie Statella e Camilleri (dolorante), al loro posto Gonçalves e Celic.

69′ – Messina sfortunatissimo e di nuovo a un passo dal raddoppio! Uno scatenatissimo Russo mette in mezzo l’ennesimo pallone dalla destra, Piovaccari fa velo e Statella a botta sicura tira un rigore in movimento, che finisce sul palo.

56′ – Clamorosa occasione per il Messina, a un passo dal 2-0! Sempre corner, sempre Morelli, sempre a porta vuota, ma a pochi centimetri dalla porta il difensore batte di piatto a botta sicura e si fa ribattere il tiro da un avversario a porta vuota.

46′ – Comincia la ripresa, si riparte dall’1-0.

SECONDO TEMPO

45’+2 – E’ terminato il primo tempo di Messina-Latina: 1-0 il parziale per via della rete di Morelli a pochi minuti dal duplice fischio.

45′ – Sono due i minuti di recupero.

42′ – Messina in vantaggio, si sblocca il match: 1-0! Russo mette in mezzo dalla destra, il portiere sbaglia i tempi dell’uscita e Morelli segna di testa a porta vuota. Qualche secondo prima, altra occasione su corner per i padroni di casa. Vantaggio meritato per i ragazzi di Raciti, che hanno avuto finora le occasioni più importanti.

41′ – Messina ancora a un passo dal vantaggio: Rizzo mette in mezzo da calcio piazzato, Carillo colpisce di testa ed Esposito rischia l’autorete.

35′ – Fofana dal limite, pallone alto.

31′ – Gol del Messina, ma è fuorigioco: pallone messo in mezzo al volo dall’interno dell’area, Piovaccari è il più lesto di tutti e mette la sfera in rete, ma è davanti a tutti – secondo l’assistente – al momento dell’assist. L’offside sembra essere abbastanza evidente.

29′ – Lewandowski svirgola nel rilancio rischiando la frittata, Carletti ruba palla, salta due avversari si accentra e cade in area. Per l’arbitro non c’è contatto ma solo simulazione e quindi ammonizione.

23′ – Secondo ammonito della sfida, questa volta per il Latina: giallo al vicecapitano Amadio.

20′ – Ora le occasioni cominciano a diventare numerose: taglio filtrante di Tessiore per Jefferson, che a un passo dalla porta si fa neutralizzare il tiro da Lewandowski.

18′ Che occasione per il Messina! Eccola la prima vera chance del match: Morelli mette benissimo in mezzo dalla destra, Piovaccari sale al terzo piano e di testa indirizza verso la porta, ma il pallone sfiora il palo. Mani nei capelli per l’esperto attaccante dei peloritani. Brivido.

13′ – Striscione della Curva: “Capitano, Messina ti abbraccia forte”. I tifosi giallorossi vicini all’ex bandiera e allenatore Sasà Sullo, che ieri ha perso improvvisamente la moglie Rita per un malore.

11′ – Primo ammonito della sfida, è sempre Fazzi: giallo per il calciatore del Messina, brutta entrata a gamba testa e rischio di sanzione più pesante.

10′ – Fazzi da fuori, grande conclusione: tiro potente e a un passo dal palo.

6′ – Morelli a un passo dal gol sugli sviluppi di un corner. Messina pericoloso da palla inattiva in questi primi minuti.

1′ – Comincia il match del Franco Scoglio tra Messina e Latina!

PRIMO TEMPO

Messina-Latina, formazioni ufficiali

MESSINA: Lewandowski, Morelli, Camilleri, Carillo, Fazzi, Fofana, Rizzo, Damian, Russo, Piovaccari, Statella.

LATINA: Cardinali, Sarzi Puttini, Giorgini, Amadio, Carletti, De Santis, Tessiore, Palermo, Carissoni, Esposito, Jefferson.