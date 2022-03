Messina, l’artista LBS dona le sue opere per il popolo ucraino: “l’arte come ‘arma’ più potente”

7 Marzo 2022 11:02

L’artista LBS mette all’asta le sue opere di natura politica: il ricavato andrà alla Croce Rossa Italiana per gli aiuti umanitari al popolo ucraino

L’artista LBS (Bruno Salvatore Latella), vista l’incertezza geopolitica e ideologica in atto, e il timore per un ennesimo conflitto mondiale, ha deciso di donare due delle sue più importanti opere politiche, dedicate alla situazione storica in cui viviamo: “Vladolf Stalputin” e “Liquid Words”.

Le opere di LBS verranno messe all’asta di beneficenza organizzata dalla galleria “EXANTE GALLERIA” di Messina, giorno 20 marzo, insieme alle opere di altri artisti affermati quali Glauco, Pietro Mantilla ed altri ancora. L’intero importo ricavato verrà donato alla Croce Rossa Italiana per gli aiuti umanitari al popolo ucraino.

Ciò che sta avvenendo in Ucraina, dichiara l’artista, “è una pura guerra liquida, una guerra inconsistente, combattuta non solo con armi fisiche, ma soprattutto con armi più potenti, le armi mediatiche, armi, che con la paura, colpiscono nel profondo la psicologia delle folle, come ci insegna l’antropologo Gustave Le Bon. Tutto ciò porterà solo morti e disgrazie economiche, non solo alla popolazione ucraina, ma a tutti i cittadini del mondo“.

L’Arte non tace. – scrive il critico d’arte Alberto Villa – Gli attuali sviluppi della situazione in Ucraina non sono una novità per l’Europa: sembrano, piuttosto, il riverbero di un incubo che, per la maggior parte di noi, era “solo” Storia. Stanchi di un’arte profondamente autoreferenziale e sterile, necessitiamo di un’arte che condanni fermamente qualsiasi manifestazione di violenza e repressione.

“La prima vittima della guerra è la verità”. (Ivo Andric)

Nota biografica LBS

LBS (alias Bruno Salvatore Latella) è un artista visivo. Il percorso artistico dell’artista LBS comincia a svilupparsi nel 2009, con l’inizio degli studi pianistici al Conservatorio Francesco Cilea di Reggio Calabria; esordisce nel mondo delle Arti Visive con una mostra personale, nel 2019, al “Caffè Storico Letterario le Giubbe Rosse” di Firenze. Peculiarità dell’artista è quella di conciliare lo studio di materie umanistiche alla sua produzione artistica, trasponendo fotograficamente le idee e le “Visioni” che la mente gli suggerisce. Tra concettualismo, estetismo e distopismo il percorso artistico di LBS ha cominciato a prendere piede fin da subito nel territorio Italiano, soprattutto grazie al suo Maestro d’Arte Stefano Giraldi, importante fotografo d’arte italiano. L’artista ha cominciato a ricevere riconoscimenti importanti, come la pubblicazione nell’Atlante dell’Arte Contemporanea 2021, edito DeAgostini; vincere premi di spessore nazionale ed internazionale, tra cui il Premio Artista d’Italia e il Premio Mostra Personale BIANCOSCURO ART CONTEST (BAC) 2021; ed esporre insieme ad artisti di fama internazionale quali Sergio Staino, Bruno Bozzetto, Giuliano Rossetti, etc. L’obiettivo che si pone l’artista Bruno Salvatore Latella è solamente uno: aiutare ad aprire gli occhi alla sua e soprattutto alle nuove generazioni, i quali, come dice il grande sociologo Bauman, ormai vivono una “Vita Liquida”, una vita fatta di passività virtuale e mancanza di Sogni.