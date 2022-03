Messina, l’ex Sindaco Accorinti si mobilita per la pace in Ucraina: la proposta finisce alla Camera dei Deputati

8 Marzo 2022 11:50

L’intenzione è quella di coinvolgere il CIO (Comitato Internazionale Olimpico) perché proprio le Olimpiadi rappresentane il valore universale della pace

“Lo sport è un potente costruttore di pace tra i popoli”. Titola così il comunicato stampa di Renato Accorinti, ex sindaco di Messina, che comunica di una conferenza stampa organizzata per giovedì 10 marzo 2022, alle ore 12.00, presso la sala stampa della Camera dei Deputati. “L’obiettivo – si legge nella nota – è di presentare una proposta di pace da inoltrare al CIO (Comitato Internazionale Olimpico, ndr). Fin dalla loro nascita, le Olimpiadi hanno promosso il valore universale della Pace prevedendo la tregua olimpica: la sospensione di ogni guerra e di ogni tipo di conflitto durante tutto il periodo della disputa delle gare”. La tregua olimpica (in greco antico: ἐκεχειρία, ekecheiría, “le mani ferme”) era proprio una norma vigente in tutta l’antica Grecia per chiunque partecipasse alle grandi feste e ai giochi nazionali; durante questo periodo di tempo cessavano tutte le inimicizie pubbliche e private, e nessuno poteva essere molestato, specialmente atleti e spettatori che era intenti ad attraversare territori nemici per recarsi ad Olimpia. Dal 1992, in occasione di ogni Olimpiade, il Comitato Olimpico Internazionale chiede ufficialmente alla comunità internazionale (con il supporto dell’ONU) di osservare la tregua olimpica.

“Mai come oggi lo sport è chiamato a svolgere il ruolo di promotore di Pace tra i popoli. Da questi presupposti è nata la proposta da indirizzare al CIO che già visto l’interesse delle forze politiche di tutto l’arco costituzionale”: conclude il comunicato con la firma dell’ex sindaco messinese accompagnata dal simbolo della pace.