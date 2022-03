Messina: il sottosegretario Floridia partecipa alla presentazione del graphic novel “Graziella Campagna, una vita spezzata”

18 Marzo 2022 11:58

Il sottosegretario Floridia parteciperà alla presentazione del graphic novel dedicato a Graziella Campagna realizzato dagli studenti del Liceo Artistico Basile di Messina

Il Sottosegretario all’Istruzione Barbara Floridia parteciperà lunedì 21 marzo alle ore 9.00 al Palacultura alla presentazione del graphic novel “Graziella Campagna, una vita spezzata”, realizzato dagli studenti del progetto “Leggere e Creare il Graphic Journalism” del Liceo Artistico Basile di Messina, guidato dalla D.S. Caterina Celesti. L’evento è organizzato in occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Questo progetto ideato e coordinato da Michela De Domenico, che ha visto il Liceo Artistico Basile tra i vincitori del bando SIAE “Per Chi Crea 2018 – Formazione e Promozione Culturale nelle Scuole – Settore Libro e Lettura”, con il sostegno del MIBACT, ha avuto come fine quello di veicolare temi dal forte impatto sociale, come la Legalità e le Mafie, sviluppando attraverso il linguaggio del Graphic Journalism, un fumetto sulla tragica vicenda di Graziella Campagna, giovane di soli diciassette anni, vittima innocente di mafia nel 1985, in una località limitrofa a Messina.

All’iniziativa hanno partecipato diversi alunni provenienti dal Liceo Artistico Basile, ma anche da altri istituti di scuola secondaria di primo e di secondo grado della città, che hanno avuto la possibilità di lavorare con professionisti e docenti di chiara fama, quali Cinzia Ghigliano, Lelio Bonaccorso, Dario Tomasello, Simonluca Spadanuda, Mario Benenati.