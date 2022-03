Messina, il prefetto Di Stani nella Giornata per le vittime di mafia: “vigili sui fondi che arriveranno”

21 Marzo 2022 14:02

Il Prefetto di Messina ha partecipato alla Giornata della Memoria e dell’impegno per le vittime delle mafie, organizzata dall’associazione “Libera”

“Questa è una giornata della memoria e dell’impegno, siamo qui per onorare la memoria dei caduti, ma soprattutto per rinnovare il nostro impegno come istituzioni e cittadini a contrastare ogni forma di illegalità e di mafie”. A dirlo il prefetto di Messina, Cosima Di Stani partecipando stamani alla Giornata della Memoria e dell’impegno per le vittime delle mafie, organizzata dall’associazione “Libera” a Piazza Municipio a Messina, con la partecipazione di molti istituti scolastici cittadini. “Il nostro impegno è altissimo – prosegue Di Stani – anche perchè arriveranno molti fondi nel nostro Paese e quindi, come accade in questi casi, le mafie si interesseranno a queste risorse e noi dobbiamo essere vigili”.

Tiziana Tracuzzi di Libera Messina ha sottolineato l’importanza di questa giornata spiegando: “abbiamo letto come sempre l’elenco delle vittime delle mafia, sono in tutto 1055, delle quali 23 in più dello scorso anno Quest’anno in particolare abbiamo fatto aggiungere altre 4 vittime innocenti messinesi, morte negli scorsi anni. Sono Angelo Alibrandi, Antonio Falcone, Provvidenza Bonasera e Gregorio Fenghi, delle loro storie siamo venuti a conoscenza l’anno scorso”.