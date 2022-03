Messina, il ministro Giovannini “non ha discriminato alcuna organizzazione, troppi impegni hanno escluso incontri ma ha ricevuto i documenti e li esaminerà con attenzione”

7 Marzo 2022 16:41

Messina, la nota inviata dall’ufficio stampa del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Giovannini

“Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, oggi a Messina per l’inaugurazione della nave Iginia, non ha discriminato alcuna organizzazione che aveva richiesto di essere ascoltata durante la sua visita. Numerosi impegni istituzionali hanno escluso incontri a margine, ma il ministro ha ricevuto la documentazione dalle associazioni e la esaminerà con attenzione“. E’ quanto si legge in una nota inviata dall’ufficio stampa del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Giovannini, dopo la denuncia dell’on. Matilde Siracusano (Forza Italia), che ha pubblicamente dichiarato che il Ministro non ha trovato il tempo per incontrare le associazioni pro Ponte sullo Stretto.