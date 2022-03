Messina, il Liceo Lafarina alle Olimpiadi Nazionali di Debate in lingua inglese

31 Marzo 2022 17:55

Il Liceo La Farina alle Olimpiadi Nazionali di Debate in lingua inglese: la squadra della prof.ssa Antonella Lo Castro si è classificata al 4° posto su 105 in gara

La squadra “In pursuit of dispute” composta da Martina D’Agostino (3D), Luca Santamaria (5D) e Alice Tindiglia (5D), coach la prof.ssa Antonella Lo Castro, si è classificata al 4° posto su 105 squadre alle prime selezioni nazionali delle Olimpiadi di DEBATE IN LINGUA INGLESE, vincendo tre dibattiti su tre.

La squadra, che è l’unica siciliana, arrivata alle semifinali delle Olimpiadi in inglese, disputerà le prossime gare in presenza alla fine di Aprile. Gli studenti lo scorso 19 marzo, hanno dibattuto sia il tema preparato “TH OPPOSES TRANSHUMANISM” (sia pro che contro) sia il tema impromtu “TH regrets the rise of teenagers at the forefront of social movements (e.g. Greta Thumberg, Malala Yousafzai, The Parkland Students)”.

A loro va un grande ringraziamento per l’impegno, la passione, il coraggio, l’entusiasmo! “Si tratta di un’esperienza che ha messo in relazione tutte le scuole d’Italia – afferma la prof.ssa Lo Castro, coach e referente per il progetto WE Debate per il Liceo Classico La Farina – Un’esperienza che fa crescere in ragazzi in relazione a un modello didattico trasversale che, in modo multidisciplinare, supera l’ambito scolastico e ha l’obiettivo, molto alto, di sviluppare le competenze non solo di cittadinanza attiva, ma anche di lingua inglese, promuovendo nei giovani più partecipazione sociale”.