Messina: il consiglio comunale approva il nuovo statuto di AMAM

3 Marzo 2022 16:21

Messina: approvato, con quindici voti favorevoli, due astenuti e uno contrario, il nuovo statuto di AMAM S.p.A.

Il Consiglio comunale di Messina, riunitosi oggi in seduta ordinaria per proseguire l’attività deliberativa, dopo avere accolto un emendamento, ha approvato, con quindici voti favorevoli, due astenuti e uno contrario, il nuovo statuto AMAM S.p.A. – modifiche relative all’introduzione dell’Amministratore Unico. Successivamente l’Aula ha esitato, con dodici voti favorevoli, quattro astenuti e tre contrari, la mozione relativa alla proposta di deliberazione di indirizzo sull’individuazione della spiaggia naturista in area Capo raso colmo – San Saba. I lavori infine sono stati aggiornati a lunedì 7, alle ore 18.