Messina, il Comune pubblica l’avviso per le indicazioni relative all’ospitalità di cittadini ucraini in arrivo in città

18 Marzo 2022 12:46

Pubblicato dal Comune di Messina l’avviso per le indicazioni operative agli ospitanti per segnalare l’arrivo o la presenza di cittadini ucraini sul territorio

In adempimento alla direttiva della Prefettura di Messina n. 24179 dello scorso mercoledì 16 marzo 2022, il Commissario Straordinario del Comune di Messina Leonardo Santoro ha pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Messina www.comune.messina.it l’avviso diretto ai residenti nel Comune di Messina che dal 24/02/2022 ospitano o che intendono ospitare in coabitazione o in abitazioni autonome ricadenti nel Comune di Messina i cittadini provenienti dall’Ucraina a seguito degli eventi bellici. Gli ospitanti, entro 12 ore dall’arrivo delle persone ospitate o da ospitare e comunque non oltre le 48 ore, dovranno rilasciare dichiarazione di presenza presso abitazioni ricadenti nel Comune di Messina, compilare e firmare il modulo (Allegato A) pubblicato unitamente all’avviso, completo di documento di identità da trasmettere a mezzo pec: protocollo@pec.comune.messina. it o consegnare direttamente all’URP – Palazzo Zanca, piazza Unione Europea, piano terra.

Analogamente, se gli ospitanti accolgono persone provenienti dall’Ucraina in abitazioni ricadenti in un Comune diverso da quello di residenza, dovranno sottoscrivere dichiarazione di presenza compilando il modulo (Allegato A) e indirizzarlo al Comune dove ricade l’immobile. In presenza di minori ucraini non accompagnati da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel territorio del Comune di Messina è fatto obbligo contattare il Servizio Sociale Professionale del Comune di Messina al seguente numero di cellulare 366-9396520.