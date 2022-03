Piano di riequilibrio a Messina, il commissario straordinario ha deciso per la rimodulazione

4 Marzo 2022 15:24

Messina, Santoro ha comunicato alla Corte dei Conti e alla commissione per la Stabilità degli enti locali del ministero dell’Interno che Palazzo Zanca aderirà alla facoltà, introdotta dal decreto Milleproroghe, di rimettere mani al Piano

Non c’è pace per il piano di riequilibro del comune di Messina. Il commissario straordinario, Leonardo Santoro, ha comunicato alla Corte dei Conti e alla commissione per la Stabilità degli enti locali del ministero dell’Interno, che il Comune aderirà alla facoltà, introdotta dal decreto Milleproroghe, di rimettere mani al Piano. “Procederà alla rimodulazione o riformulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale – si legge nella nota – approvato con delibera di consiglio comunale n. 11 del 2013 (quello di Accorinti) e rimodulato da ultimo con deliberazione del consiglio comunale n. 85 del 23 novembre 2018 (quello targato De Luca)”. Il Milleproroghe, infatti, concede ulteriore tempo al comune, 150 giorni dalla comunicazione del 1° marzo, per rivedere il Piano.