Messina: il Commissario Santoro incontra i vertici regionali del Dipartimento Ambiente della Regione Siciliana

24 Marzo 2022 17:05

Messina: la riunione si è svolta con i rappresentanti della Commissione tecnica specialistica per il rilascio delle autorizzazioni ambientali

Il Commissario straordinario del Comune di Messina e della Città metropolitana, ing. Leonardo Santoro, ha incontrato stamane i rappresentanti della Commissione tecnica specialistica per il rilascio delle autorizzazioni ambientali della Regione Siciliana. L’incontro, richiesto espressamente dal Commissario Santoro, ha avuto lo scopo di sollecitare gli iter su numerosi interventi ricadenti nel territorio del Comune di Messina e dell’area metropolitana. Alla presenza dei vari Responsabili del Procedimento del Comune, delle partecipate e della Città Metropolitana, si sono chiariti quindi gli aspetti relativi ad alcuni procedimenti autorizzativi regionali quali quelli relativi all’impianto di compostaggio di Mili, alle opere di urbanizzazione dell’area artigianale di Larderia, i provvedimenti ambientali per alcuni torrenti e quelli relativi alla pianificazione sulla mobilità sostenibile e sulla strategia di sviluppo della Città Metropolitana di Messina. “Sono soddisfatto dell’esito dell’incontro – ha affermato il Commissario Santoro – che ha permesso di chiarire aspetti su situazioni di empasse. Alcuni provvedimenti verranno notificati a breve mentre per altri urge qualche integrazione già in via di redazione da parte dei competenti uffici comunali”.