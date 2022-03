Messina, il Comitato Unico di Garanzia: “totale solidarietà e vicinanza alle persone coinvolte nella guerra in Ucraina”

7 Marzo 2022 09:26

Messina, guerra in Ucraina, la solidarietà del Comitato Unico di Garanzia

I componenti del Comitato Unico di Garanzia del Comune di Messina, riunitosi nella seduta dello scorso venerdì 4 marzo, rendono noto di avere convenuto all’unanimità di celebrare l’8 marzo semplicemente esprimendo piena solidarietà e vicinanza a tutte le persone coinvolte nel conflitto in atto nell’Europa dell’Est. Nel condannare con forza ogni forma di guerra e violenza, si ritiene indispensabile una responsabile presa di posizione da parte di tutti i Governi, per mettere fine pacificamente alle ostilità, ripristinando un clima di dialogo e collaborazione che scongiuri qualunque degenerazione del conflitto. Si crede che il momento attuale, caratterizzato dalla particolare gravità degli eventi, imponga una riflessione silenziosa e profonda; tale circostanza ha spinto il Comitato a non partecipare, né organizzare alcuna manifestazione nella ricorrenza dell’8 marzo.