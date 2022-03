28 Marzo 2022 20:16

Messina, il Comitato “Centro Storico Vivibile”: “è normale che locali ed esercizi di varia tipologia rimangano aperti tutta la notte, fino alle cinque del mattino ed oltre?”

“È normale che diversi locali e ritrovi del centro storico cittadino facciano musica dal vivo, trasformandosi in discoteche e luoghi per concerti all’aperto, con amplificazione al massimo ed a ridosso delle abitazioni, senza rispettare gli orari orari previsti dalla ordinanza municipale ancora in vigore, e strafregandosene del diritto dei residenti al riposo notturno?”. E’ quanto scrive in una nota il Comitato Cittadino “Centro Storico Vivibile”. “È normale – prosegue la nota- che locali ed esercizi di varia tipologia rimangano aperti tutta la notte, fino alle cinque del mattino ed oltre, dato che non è previsto alcun orario di chiusura come in tutti i centri urbani civili, aggregando una clientela che bivacca all’insegna di schiamazzi ed urla da trogloditi, con il verificarsi talvolta di autentiche risse? È normale che giovani minorenni e non vengano indotti all’uso smodato di superalcolici, utilizzando anche il rituale del pericoloso ed autolesionista del “bingedrinking”, che procura, a lungo andare, danni irreversibili ai neuroni cerebrali? È normale che degli autentici incivili, che vedono il centro storico come “territorio di conquista”, scorazzino per le vie e le strade durante tutto il giorno, e di notte fino all’alba, con le loro auto e minicar dotate di impianti di amplificazione fuori legge, con il preciso e solo intento di disturbare il riposo notturno dei residenti? È normale che certe vie del centro si trasformino di notte in piste per gare di moto di grossa cilindrata? È normale che aree di pregio storico-culturale ed architettonico del centro storico siano ormai totalmente occupate e soffocate da strutture permanenti dei vari locali? Ed è normale che tutto ciò venga tollerato (se non favorito) senza interventi adeguati da parte di tutte le varie istituzioni competenti, per ripristinare un minimo di decoro e di convivenza civile? NO! Non è assolutamente normale. Ma tutto questo forse continua ad avvenire perché non si svolge nelle zone di residenza di chi ha gestito o gestisce o rappresenta le varie Istituzioni, ma riguarda solo dei comuni cittadini che in questi ultimi anni hanno visto e continuano a vedere tuttora le loro proteste e le richieste di tutela dei loro diritti cadere nel nulla”, conclude la nota.