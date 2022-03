Messina: il 16 marzo l’inaugurazione della Winter School di Amnesty sui diritti umani

8 Marzo 2022 09:40

Messina: dal 16 al 19 marzo si svolgerà la seconda edizione della Winter School di Amnesty sui diritti umani

Dal 16 al 19 marzo si svolgerà la seconda edizione della Winter School di Amnesty sui Diritti umani. Le attività della scuola, che hanno preso forma anche grazie all’impegno del Prorettore vicario, prof. Moschella, e del Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche, prof. Mario Calogero, sono regolamentate da una convenzione.

L’agenda dei lavori sarà inaugurata, mercoledì 16 marzo alle ore 14.30, dagli indirizzi di saluto dei proff. Moschella e Calogero, a cui seguiranno gli interventi da remoto dell’avv. Chiara Di Maria (che presenterà la Winter School) e del Presidente di Amnesty International Italia, dott. Emanuele Russo, il quale relazionerà sul tema “I Diritti umani al tempo della catastrofe climatica”.

Diverse tematiche, nel corso delle giornate dedicate, ruoteranno attorno al nodo centrale dei Diritti umani connessi all’ambiente ed alla crisi climatica. Fra queste: “L’accesso alla giustizia climatica: UE vs Stati membri”; “Movimenti migratori per cause climatiche”; “La governance climatica globale: quale bilancio?”; “Convenzioni internazionali vigenti in difesa dell’ambiente e il loro rispetto. Situazione attuale e prospettive”.

I vari interventi saranno moderati dalla prof.ssa. Lidia Lo Schiavo e dal dott. Giuseppe Provenza.