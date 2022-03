Messina: grave incidente sull’A20, si ribalta un autocarro | FOTO

16 Marzo 2022 19:36

Questa notte personale dei vigili del fuoco del distaccamento Milazzo, alle ore 04.30 circa, è intervenuto sull’A20 per il ribaltamento di un autocarro nei pressi dello svincolo di Milazzo, proveniente da Palermo e diretto a Messina. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il veicolo incidentato, non vi sono stati feriti tra i passeggeri. Il tratto autostradale è rimasto chiuso, per circa tre ore, fino al recupero del mezzo, sul posto Polizia Stradale e personale consorzio autostrade Sicilia.