Messina, gestione impianto sportivo di Montepiselli: firmata la convenzione tra Comune e Pgs Luce | FOTO

20 Marzo 2022 22:05

E’ stata firmata la convenzione tra Comune e Pgs Luce Messina per l’impianto sportivo di Montepiselli

E’ stata firmata la convenzione tra il Comune di Messina e la Pgs Luce Messina per la gestione e concessione d’uso dell’impianto sportivo comunale di Montepiselli. La società biancazzurra provvederà a riqualificarlo e ammodernarlo, prevedendo, tra gli altri lavori, il cambio della pavimentazione con la collocazione di una superfice di gioco in parquet, il rifacimento della copertura e degli spogliatoi e varie opere di efficientamento energetico con la conversione “green” della struttura. A corredo dell’articolo le foto del progetto.

“Ringrazio per il lavoro svolto l’intero Dipartimento allo Sport del Comune di Messina e la precedente Amministrazione – dichiara il presidente della Pgs Luce Fabrizio Caratozzolo, che ha apposto la firma sul documento, della durata di 15 anni, assieme al dirigente del dipartimento Salvatore De Francesco – sappiamo di esserci presi un impegno gravoso ed importante, ma ci teniamo molto allo sviluppo dello sport in città e riteniamo che l’impianto di Montepiselli potrà essere un riferimento per le società cittadine del futsal, ma anche per quelle delle altre discipline, che svolgono, come noi, attività indoor e naturalmente per l’intera collettività. Come Pgs Luce Messina è un passaggio fondamentale per la programmazione sia per quanto riguarda la prima squadra che il settore giovanile. Il nostro obiettivo sarà anticipare le scadenze previste per rendere la palestra fruibile prima possibile”.