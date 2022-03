Messina, Germanà: “sono pronto a candidarmi a sindaco ma rispetterò la scelta del Centro/Destra”

30 Marzo 2022 15:35

Germanà: “ho già annunciato che sono pronto a scegliere Messina e rinunciare al Parlamento”

“Ho già annunciato che sono pronto a scegliere Messina e rinunciare al Parlamento. Non ho mai nascosto la mia forte volontà, mossa da amore e passione per la nostra città, che mi ha portato ad offrire agli alleati e ai messinesi la disponibilità a valutare la mia candidatura a Sindaco. Ciò premesso, so che ci sono altre proposte, che rispetto“. Lo dichiara l’On. Nino Germanà. “Chiedo però che la scelta sia condivisa da tutti, senza fughe in avanti che non fanno bene all’immagine del centrodestra: io non ne ho fatte, nè ho fatto fare forzature in questo senso, per rispetto della coalizione e per il grande peso di responsabilità che sento. Chiedo lo stesso agli altri: la priorità è l’unità del centrodestra. Insieme dobbiamo dare a Messina una nuova amministrazione”, conclude Germanà.