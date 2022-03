Messina, gelo in provincia: Mistretta e Floresta completamente innevate [FOTO]

2 Marzo 2022 13:30

Meteo, è stata una notte gelida a Messina: alcuni Comuni in provincia si sono svegliati sotto la neve

Si è aperto all’insegna del freddo il mese di marzo a Messina. Nelle scorse ore le temperature sono scese notevolmente ed hanno sfiorato i zero gradi. Totalmente imbiancato, questa mattina, il comune di Floresta: la neve ha ricoperto strade cittadine così come aveva più volte accaduto nel corso dell’inverno. Neve anche in altre zone dei Nebrodi e delle Madonie, ad esempio a Mistretta, dove la cittadina si è trasformata in vero e proprio presepe. L’instabilità atmosferica ha interessato tutta l’Isola e un’area gelida, proveniente dalla Russia, ha investito tutto il Sud Italia. Il freddo persisterà qualche giorno, ma tornerà a splendere un timido sole. In allegato all’articolo la gallery con le foto.