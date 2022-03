Messina fuori dai fondi per le Città Metropolitane, Siracusano presenta un’interrogazione: “indispensabili per risollevare il tessuto economico della città”

5 Marzo 2022 00:02

Messina fuori dai fondi per le Città Metropolitane, Siracusano presenta un’interrogazione: “fondi indispensabili per risollevare il tessuto economico della città dopo la crisi provocata dalla pandemia”

L’esclusione della città di Messina dai fondi per le città metropolitane, ha provocato la reazione del deputato di Forza Italia, Matilde Siracusano. “La legge di bilancio ha stanziato contributi a favore dei Comuni sede di capoluogo di città metropolitane, individuando, però, come requisito un disavanzo pro capite superiore ai 700 euro“, afferma Siracusano. “Un parametro che non risponde ad un criterio logico ed accettabile, e crea enti di serie A ed enti di serie B. Messina è stata infatti esclusa dalla possibilità di accedere a questi fondi, indispensabili per risollevare il tessuto economico della città dopo la crisi provocata dalla pandemia. Ho presentato un’interrogazione al ministro dell’Economia e delle finanze, Daniele Franco, per sapere la ratio di questa discriminazione e chiedendogli di correggere la norma per consentire anche alla città dello Stretto l’accesso a queste risorse”, conclude Siracusano.