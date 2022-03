Messina, firmato l’accordo per la sistemazione della SP 178 dell’isola di Vulcano

31 Marzo 2022 15:44

Messina, firmato l’accordo con il Dipartimento Regionale Tecnico della Regione Siciliana per la sistemazione e l’adeguamento della strada provinciale 178 dell’isola di Vulcano nel Comune di Lipari

Il Commissario Straordinario della Città Metropolitana di Messina ha sottoscritto l’Accordo, ai sensi dell’articolo 15 della L 241/90, per la realizzazione dei lavori relativi alla sistemazione e adeguamento della strada provinciale 178 sull’isola di Vulcano, finanziati dal Piano degli Interventi del Commissario Straordinario O.C.D.P.C. n. 854 del 27 gennaio 2022, Presidente della Regione Siciliana, nominato a seguito dell’emergenza dovuta alle variazioni significative dei parametri del monitoraggio geofisico e geochimico registrate a partire dal mese di settembre 2021 al Vulcano dell’isola di Vulcano del Comune di Lipari. L’Accordo prevede che la Città Metropolitana di Messina rediga la progettazione esecutiva da fornire al Dipartimento Regionale Tecnico, Soggetto Attuatore dell’intervento “sistemazione e adeguamento della strada provinciale 178 con realizzazione di spazi idonei per garantirne l’utilizzo in sicurezza, sia per quanto riguarda il tratto di collegamento tra Vulcano Porto e Vulcanello (tratto di collegamento con l’elisuperficie), sia per quanto riguarda il tratto di collegamento con Vulcano Porto – Piano – Gelso” nell’isola di Vulcano del Comune di Lipari. I lavori sono inseriti nel quadro degli interventi di cui all’art. 3 dell’O.C.D.P.C. n. 854 del 27 gennaio 2022 citata ed ha onerato lo stesso Dipartimento di raccordarsi con la Città Metropolitana di Messina per i rispettivi profili di competenza. La Città Metropolitana curerà anche la Direzione dei Lavori per un appalto che ammonta a circa 1,5 milioni di euro di finanziamento e che prevede una durata dei lavori pari a circa 6 mesi.