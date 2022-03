Da Largo San Giacomo al Duomo: a Messina la fiaccolata per la pace con le bandiere dell’Ucraina [FOTO]

14 Marzo 2022 12:13

I circa 200 presenti hanno ascoltato la Santa Messa celebrata in cattedrale, nella speranza che le atrocità della guerra di questi giorni volgano al termine immediatamente

Ieri sera si è tenuta una sentita fiaccolata a Messina, per dimostrare anche in questo modo, tra le altre iniziative già in atto, che la città dello Stretto è solidale con la popolazione ucraina martoriata dalla terribile guerra in atto. Circa 200 cittadini e volontari di diverse associazioni, si sono riuniti a Largo San Giacomo, muniti di bandiere gialloblu, candela di cera a fiamma via, hanno percorso l’omonima strada per far ingresso in Piazza Duomo. La Santa Messa celebrata in cattedrale ha unito gli animi in preghiera, tutti coesi in usa sola speranza, che le atrocità di questi giorni volgano al termine immediatamente. “E’ stato un momento emozionante, vedere tutti i colori delle nostre divise, che si fondono con la bandiera , significando che tutti noi siamo pronti per accoglie eventuali profughi in difficoltà. La solidarietà verso i più fragili, nelle criticità, nelle emergenze ed in questo particolare drammatico momento, sarà sempre il punto di forza dei volontari che, spendono il proprio tempo libero, gratuitamente a favore della collettività”, scrive in un post l’Associazione Radioamatori Peloritani.