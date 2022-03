Messina: elezioni del sindaco, nei prossimi giorni il leader del Codacons in città

23 Marzo 2022 12:20

Messina: Francesco Tanasi, Segretario Nazionale Codacons e Leader del Movimento Politico Consumatori Italiani, nei prossimi giorni arriverà in città per una serie di incontri

Francesco Tanasi, Segretario Nazionale Codacons e Leader del Movimento Politico Consumatori Italiani, nei prossimi giorni arriverà a Messina per una serie di incontri volti a verificare la possibilità di scendere in campo al fianco del candidato sindaco, che sposerà le esigenze dei consumatori. Tanasi si dice pronto a parlare con i candidati Sindaci e a discutere con loro di valori umani, famiglia, associazionismo, soggetti deboli, per consentire così un miglioramento delle condizioni di vita del cittadino e dell’intero sistema sociale. Oggi – afferma Tanasi- l’apporto di voti dei consumatori potrebbe risultare determinante nei risultati finali delle elezioni. Il Movimento attende dunque di sentire le proposte dei candidati in materia di protezione dei diritti dei consumatori, prima di schierarsi a favore di uno di essi. Ma – conclude Tanasi – se non arriveranno proposte concrete siamo pronti a far scendere in campo il Sindaco dei consumatori”.