Messina: domani nuova seduta di Consiglio comunale

8 Marzo 2022 09:25

Domani il Consiglio comunale di Messina si riunirà per proseguire l’attività deliberativa

Domani, mercoledì 9 marzo, alle ore 12.30, il Consiglio comunale di Messina si riunirà per proseguire l’attività deliberativa. I lavori d’Aula prevedono il seguente ordine del giorno: costituzione Fondazione Messenion; approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni del Patrimonio Immobiliare comunale ai sensi della Legge 06.08.2008 n. 133; DUP 2022-2024 – Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024. Nella seduta di ieri il Consiglio, dopo avere accolto un emendamento, ha approvato, con quindici voti favorevoli, quattro contrari e due astenuti il nuovo statuto Messina Servizi Bene Comune S.p.A. – modifiche relative all’introduzione dell’Amministratore Unico. Successivamente l’Aula ha esitato, con quindici voti favorevoli, quattro contrari e cinque astenuti, la mozione relativa all’indirizzo del Consiglio per la razionalizzazione degli organi di Governo delle società partecipate comunali. Il Civico consesso ha infine deliberato, con ventuno voti favorevoli, tre contrari e un astenuto, il regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili.