Messina, ultimo saluto all’ing. Giacomo Cavallaro: domani i funerali a Rometta Marea

13 Marzo 2022 11:53

I funerali si svolgeranno domani, lunedì 14 marzo, a Rometta Marea alle 15,30 nella chiesa di S. Antonio di Padova. Il cordoglio dell’avvocato Fernando Rizzo

C’è ancora grande dolore a Messina per la morte dell’ing. Giacomo Cavallaro. Per dare l’ultimo saluto ad un tecnico molto noto e stimato in città, i funerali si svolgeranno domani, lunedì 14 marzo, a Rometta Marea alle 15,30 nella chiesa di S. Antonio di Padova. “È con grande commozione che partecipiamo la morte di un nostro caro amico, l’ing. Giacomo Cavallaro, una delle anime di Rete Civica per le infrastrutture, che ha lavorato con noi sin dal 2012 con grande entusiasmo a quel progetto che insieme con l’alta velocità e l’alta capacità, avrebbe consentito alla Sicilia ed alla Calabria di diventare strategiche per l’Italia e l’Europa. Nell’ultimo messaggio via whatsapp di qualche giorno addietro, che ci ha inviato nella nostra chat di Rete Civica dal letto di ospedale in cui era ricoverato a causa del maledetto covid, ci aveva esortato ad andare avanti nella nostra battaglia, come ci ricorda Peppe Caridi. L’ing. Cavallaro è stato una grande risorsa anche per i comuni di Villafranca Tirrena e Rometta dove aveva realizzato importanti progetti di riqualificazione territoriale. E lo ricordiamo entusiasta organizzatore in tante riunioni e iniziative culturali in cui lui, da ex sindaco di Rometta, proponeva ad amministratori locali e ai giovani l’importanza per lo sviluppo delle opere strategiche per il nostro territorio. Un sentito ed affettuoso abbraccio alla famiglia che perde un marito e padre sempre garbato, gentile e ricco d’animo”, ha scritto in una nota l’avvocato Fernando Rizzo.