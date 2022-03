Messina, domani eliminazione dossi sul viale Principe Umberto: ecco i tratti chiusi e gli orari

30 Marzo 2022 13:01

Prevista l’eliminazione di dossi causati dalle radici degli alberi ed il conseguente rifacimento della pavimentazione stradale

Per consentire interventi per l’eliminazione di alcuni dossi nella parte centrale di un tratto di carreggiata stradale di viale Principe Umberto di Messina causati dalle radici degli alberi ed il conseguente rifacimento della pavimentazione stradale, nell’ambito dei “lavori di rifacimento di alcuni tratti della Circonvallazione, deformati per l’affioramento delle radici degli alberi”, sono stati adottati provvedimenti viari.

Domani, giovedì 31, e venerdì 1 aprile, nella fascia oraria 9–18, nel tratto di viale Principe Umberto, dall’intersezione con via Dina e Clarenza per circa 200 metri in direzione nord, sarà vietato il transito veicolare nella parte di carreggiata stradale lato valle lasciando libera, un’unica corsia, lato monte, della larghezza di 3 metri; sono istituiti: il senso unico di circolazione in direzione di marcia nord-sud, nella corsia libera dagli interventi; il limite massimo di velocità di 20 km/h; e le direzioni obbligatorie a destra in viale Principe Umberto, per i veicoli provenienti in direzione di marcia sud-nord, ed in via Michele Amari, in corrispondenza dell’intersezione con via Dina e Clarenza.