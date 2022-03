Messina: domani all’Hotel Europa il Congresso della Uil Rua

31 Marzo 2022 11:51

Continua il percorso congressuale delle Categorie della Uil Messina. Venerdì 1 aprile alle ore 15.00, presso l’Hotel Europa di Messina, si svolgerà il Congresso della Uil Rua, la Categoria sindacale che segue i settori della Ricerca, dell’Università e dell’Afam. Il congresso rappresenterà l’occasione per affrontare ed analizzare le problematiche che investono il mondo dell’università e, contestualmente, per focalizzare le proposte della Uil in vista delle imminenti elezioni per il rinnovo delle Rsu. L’assise sarà aperta dalla relazione di Angelo Alessandrino, segretario regionale della Uil Rua, ed è previsto l’intervento di Ivan Tripodi, segretario generale della Uil Messina. I lavori congressuali si concluderanno con il rinnovo del nuovo gruppo dirigente che guiderà la Uil Rua nel prossimo quadriennio.