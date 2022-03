Messina: domani a Palazzo dei Leoni secondo incontro su “Le donne del presente”

22 Marzo 2022 11:44

Messina: l’appuntamento è in programma alle ore 16 nel Salone degli Specchi

Avrà luogo domani, mercoledì 23 marzo, alle ore 16, nel Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni, l’incontro sul tema “Le donne del presente”, inserito quale secondo e ultimo appuntamento della prima edizione di eventi legati al progetto “8 marzo otto donne”. La giornata è organizzata dalla I Direzione “Servizio Cultura” della Città Metropolitana di Messina, diretta dall’avv. Anna Maria Tripodo, che si è avvalsa del coordinamento messo in campo dal funzionario arch. Attilio Griso e dalla responsabile del progetto dott.ssa Nuccia Di Gennaro. Il meeting, introdotto e coordinato dall’avv. Anna Maria Tripodo, sarà aperto dai saluti della Sovrintendente Beni Culturali e Ambientali arch. Mirella Vinci e dalla Segretaria Generale, avv. Maria Angela Caponetti e vedrà la partecipazione di Maria Andaloro, ideatrice di “Posto Occupato”. I lavori proseguiranno con un incontro con quattro donne del presente che rappresentano alti esempi di impegno sociale, culturale, scientifico e politico nella storia recente di Messina. Ad intervenire saranno la dott.ssa Angela Bottari (già Deputata), la dott.ssa Maria Francesca Pricoco (Presidente Tribunale dei Minori), la prof.ssa Rossella Musolino (Primario Stroke Unit) e, da remoto, la prof. ssa Rosinella Celeste Lucas (poetessa) che sarà introdotta da A. Cattino. Gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle misure vigenti in materia di prevenzione sanitaria da Covid 19 e saranno trasmessi anche in diretta Facebook sulla pagina del Servizio Comunicazione Esterna e Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Messina.