Messina: disservizi idrici nella zona Centro/Nord della città [DETTAGLI]

8 Marzo 2022 20:36

Mercoledì 09 Marzo lavori urgenti sulla condotta idrica DN 600, con momentanea sospensione dell’erogazione nella zona centro/nord di Messina. I tecnici saranno al lavoro dalle prime ore del mattino per riparare la perdita sulla tubazione DN 600 che serve gli abitanti della zona centro/nord più precisamente di Via Comunale Bisconte, Via Camaro San Paolo e Via Camaro San Luigi e tutta la riviera nord dal

Viale Giostra a Torre Faro. Per ogni aggiornamento, gli utenti potranno sempre segnalare eventuali situazioni di particolare disagio/emergenza al numero mobile 348.3985297 o sulla pagina social- https://www.facebook.com/ufficio.stampa.amam