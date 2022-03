Messina: disponibile in tutta la provincia il vaccino Novavax

1 Marzo 2022 18:17

Lo ha reso noto l’Ufficio Commissario Emergenza Covid-19 a Messina

Disponibile in tutta l’Area Metropolitana di Messina il nuovo vaccino anti-Covid Nuvaxovid di Novavax. E’ quanto rende noto l’Ufficio Commissario Emergenza Covid-19. Le fiale sono state consegnate in tutta Italia proseguire la campagna con i cittadini che ad oggi non hanno ancora deciso di vaccinarsi. Qualche difficoltà si è verificata oggi nella città di Reggio Calabria, dove per alcuni non è stato possibile procedere all’inoculazione del vaccino specifico perché, contenendo la fialetta 10 dosi, occorre almeno essere altrettanti utenti per evitare che se ne sprechi il contenuto per il mancato utilizzo.