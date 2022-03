Messina: costituito un gruppo comunale di Volontariato di Protezione Civile. iscrizioni entro il 16 marzo

10 Marzo 2022 15:08

Messina: scadrà il prossimo mercoledì 16 marzo il termine per le iscrizioni al Gruppo comunale di Volontariato di Protezione Civile

Scadrà il prossimo mercoledì 16 marzo il termine per le iscrizioni al Gruppo comunale di Messina di Volontariato di Protezione Civile. Le richieste di adesione possono essere inoltrate attraverso le seguenti modalità:

• piattaforma informatica istituzionale predisposta sul sito del Comune di Messina al seguente indirizzo: https://comune.messina.it/richiesta-di-iscrizione-al-gruppo-comunale-volontari-di-protezione-civile/;

• invio a mezzo posta elettronica all’indirizzo protezionecivile@comune.messina.it

• a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.messina.it

• ufficio di Protezione Civile situato in via Franza n. 1 previa prenotazione appuntamento al numero telefonico 090-22866, geom. Giacomo D’Andrea.

L’avviso pubblico di reclutamento dei volontari è consultabile sul sito del Comune di Messina alla pagina https://comune.messina.it/informazioni/avviso-pubblico-per-la-selezione-di-100-volontari-da-iscrivere-nel-gruppo-di-volontariato-di-protezione-civile/ . Seguirà un incontro conoscitivo per la verifica dei requisiti richiesti necessari alla partecipazione del corso di formazione. Al gruppo possono aderire i cittadini che hanno superato il diciottesimo anno di età e, previa assunzione di responsabilità da parte dell’esercente la potestà genitoriale, anche coloro che hanno superato il sedicesimo anno di età, da impiegare esclusivamente in attività di formazione teorica o amministrativa. I volontari aderenti al gruppo dovranno partecipare ad un primo corso di formazione di base e ad altri che seguiranno per un continuo aggiornamento. Le attività di formazione e le pratiche di addestramento sono finalizzate al conseguimento della preparazione tecnica specifica ed al perfezionamento continuo.

L’obiettivo è quello di rendere sempre più efficace il Servizio comunale di Protezione Civile, al fine di garantire alla cittadinanza un valido riferimento nelle diverse fasi emergenziali. Il Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile ha il compito di collaborare nel porre in atto le azioni mirate alla diffusione della conoscenza, previsione e prevenzione dei rischi, nonché tutti gli interventi urgenti necessari a fronteggiare l’emergenza, assicurando così i primi soccorsi alla popolazione da essa colpita.

All’interno del gruppo sono individuati settori formativi e gestionali sulla base dei principali rischi cui il territorio è soggetto:

• settore tecnico logistico, con specializzazione in interventi logistici, attendamenti ed accoglienza;

• settore radiocomunicazioni, che prevede la familiarizzazione con l’approntamento delle stazioni base e l’utilizzo di apparati radio per le comunicazioni in emergenza;

• settore primo e pronto soccorso, nell’ambito del quale ci si specializzerà in interventi di primo soccorso e assistenza socio-sanitaria;

• settore della vigilanza e prevenzione degli incendi in specie di interfaccia;

• settore mezzi e attrezzature, conoscenza e gestione degli automezzi, magazzino loro e manutenzione.

Le attività del gruppo riguardano l’allestimento e il supporto nella gestione delle aree di emergenza, l’evacuazione degli edifici e delle aree a rischio, il censimento, l’informazione e il supporto alla popolazione evacuata, il monitoraggio del territorio, l’assistenza alla popolazione ammassata nelle aree di emergenza, la realizzazione di iniziative di informazione scolastica ed addestramento per migliorare la competenza dei propri iscritti e per la diffusione della cultura di protezione civile.