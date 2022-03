Ucraina, anche Messina pronta ad accogliere i profughi: ecco come dare la disponibilità

1 Marzo 2022 17:14

Info e indicazioni dell’Istituto “Collegio S.Ignazio”, situato a Messina

Anche Messina è pronta ad ospitare i profughi ucraini che scappano dalla guerra. L’Istituto “Collegio S.Ignazio”, scuola paritaria di ispirazione cattolica, si è messa a disposizione a fare da tramite con le famiglie bisognose. “Si segnala da parte dell’Associazione famiglie per l’accoglienza di Milano, che raccoglie l’opera di un gruppo di altre Associazioni familiari, l’esigenza che si sta manifestando per effetto della guerra in Ucraina. Molti profughi si stanno ammassando ai confini con Polonia e Romania, da dove con mezzi di fortuna vengono trasferiti verso le zone più interne e indirizzati verso altre nazioni europee, principalmente Germania, Italia, Francia e Paesi Bassi”, si legge nella nota.

In atto si manifestano tre tipologie di esigenza di accoglienza familiare:

minori accompagnati da un parente (madre/nonna… comunque donna, gli uomini non possono varcare il confine); minori non accompagnati; minori disabili accompagnati dalla mamma.

“La vera emergenza è sulla prima categoria perché ci sono migliaia di persone in attesa di sistemazione. Quindi occorre avere una disponibilità molto rapida per queste persone. Si prega di esaminare nelle proprie famiglie, e anche con i propri amici, la disponibilità di accoglienza senza però compromettere gli equilibri familiari e con cuore di vera Carità. In questo momento si tratta di dare una disponibilità, nell’attesa di una assegnazione e con la prospettiva dell’arco temporale della durata della guerra, perché, chiaramente, finita la guerra tutti vorranno tornare in patria”, conclude il comunicato.

Per segnalare la propria disponibilità e il tipo di tipologia di accoglienza che si vuole fare, occorre riferirsi, per Messina, a:

Maria Muscherà 3285858174

Palma Milazzo 3480357473