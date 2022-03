Messina, “dona anche tu per l’Ucraina”: raccolta farmaci presso la sede del “Vento dello Stretto”, le info

2 Marzo 2022 12:35

L’elenco dei farmaci e i contatti

Da mercoledì 2 fino a venerdì 4 marzo, dalle 18.30 alle 20.30, presso la sede del “Vento dello Stretto” in via XXIV maggio n° 5 a Messina, si procederà con la raccolta farmaci per la popolazione ucraina. Di seguito l’elenco dei farmaci richiesti: antidolorifici, antifebbrili, disinfettanti, siringhe 5/10 ml, guanti, bende, cerotti, salviette monouso e imbevute d’alcol, kit per trasfusioni di sangue, kit per conicotomia, termocoperte, insulina, lacci emostatici, kit base di pronto soccorso, novalis, paracetamolo, acido tranexamico, meloxicam, ciprofloxacina.

Di seguito i contatti per altre info: 3486918208 e 3474946235.