29 Marzo 2022 10:49

La Biblioteca Comunale “Tommaso Cannizzaro” e l’Archivio Storico, all’interno del Palacultura, domani, mercoledì 30, giovedì 31 e venerdì 1 aprile, saranno chiuse al pubblico per consentire il completamento dei lavori di efficientamento energetico al front-office ed all’Archivio Storico. Per richieste urgenti è possibile contattare l’ufficio tramite telefono al numero 0907723549 oppure via e-mail a biblioteca.cannizzaro@comune.messina.it.