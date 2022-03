Messina-Catanzaro 1-1, si chiude il primo tempo | LIVE

16 Marzo 2022 15:01

Messina-Catanzaro, tutti gli aggiornamenti in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca testuale live e, a fine gara, tabellino e pagelle

A Messina arriva il Catanzaro. Anzi, un Catanzaro ferito e arrabbiato. Quasi un testa-coda al San Filippo. I ragazzi di Raciti, reduci dallo stop a Campobasso, hanno visto allontanarsi di nuovo la zona “salvezza diretta”, ma l’operazione rilancio non è delle più semplici. In Sicilia arrivano infatti i vicini catanzaresi, che attraversano lo Stretto dopo aver visto sfumare la vetta per via della sconfitta interna nel big match contro la capolista Bari, volata a +10 verso la promozione diretta. La squadra di Vivarini, che adesso si troverà a dover difendere la seconda piazza, non ha preso benissimo la sconfitta, soprattutto per un arbitraggio definito “disastroso” e per via della sciarpa – quella della Reggina, gemellata con i galletti – che il Presidente dei pugliesi De Laurentiis ha ricevuto da un tifoso amaranto a fine gara. Tornando alla sfida di oggi, StrettoWeb la seguirà come sempre con tutti gli aggiornamenti in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca testuale live e, a fine gara, tabellino e pagelle.

Messina-Catanzaro, la cronaca testuale live

45’+1 – Si chiude il primo tempo di Messina-Catanzaro: 1-1 il parziale, a Fofana risponde Iemmello.

45′ – Un minuto di recupero assegnato dall’arbitro.

39′ – Primo ammonito del match, giallo per Gatti del Catanzaro: dopo aver regalato il pallone a Fofana, lo stesso difensore ha atterrato irregolarmente l’avversario, che gli aveva rubato la sfera e stava scappando verso la porta. Punizione dalla destra per il Messina.

35′ – Pareggio del Catanzaro! Iemmello riceve il pallone dalla sinistra, da Vandeputte, e batte di testa Lewandowski vincendo il duello con Carillo. Parità ristabilita: 1-1.

33′ – Fase di gestione per il Messina: il possesso è del Catanzaro, ma nessun pericolo verso la porta di Lewandowski.

22′ – Catanzaro a un passo dal pari! Carlini riceve il pallone in area, ferma il pallone, cade, si rialza e conclude quasi da terra sfiorando il palo di millimetri, con la difesa di casa (Damian nell’occasione) quasi immobile.

15′ – Cambia il risultato, il Messina va in vantaggio! Super gol di Fofana, al suo terzo centro stagionale: il centrocampista riceve il pallone dalla destra, salta con un dribbling un avversario e chiude il diagonale battendo Nocchi. Siciliani avanti, premiata l’ottima partenza.

14′ – Colpo di testa di Iemmello su corner, sfiorato il palo. Dopo uno sprint micidiale del Messina, il Catanzaro comincia a prendere metri.

3′ – Ancora Damian, sempre da fuori: pallone alto. Ma che partenza per il Messina!

1′ – Partiti! E’ cominciata Messina-Catanzaro. Occasionissima per i siciliani dopo appena 20 secondi, con Damian bravo a liberarsi e a concludere dal limite. Smanaccia il portiere ospite in corner.

PRIMO TEMPO

Messina-Catanzaro, le formazioni ufficiali

MESSINA: Lewandowski, Trasciani, Carillo, Celic, Fazzi, Damian, Rizzo, Fofana, Statella Gonçalves, Busatto. Allenatore: Raciti.

CATANZARO: Nocchi; Scognamillo, Fazio, Gatti, Bjarkason, Verna, Maldonado, Carlini, Vandeputte, Biasci, Iemmello. Allenatore: Vivarini.