Messina: Angela Raffa (M5S) propone Sorrenti come candidato a sindaco, botta e risposta con il grillino De Luca

9 Marzo 2022 22:15

Messina: Angela Raffa (M5S) propone Sorrenti come candidato a sindaco. De Luca: “iniziativa del tutto personale”

La proposta della candidatura a sindaco di Domenico Sorrenti, presidente del Birrificio Messina, da parte della parlamentare del Movimento 5 Stelle, Angela Raffa, ha mandato in subbuglio il movimento di Grillo. Immediata la risposta del deputato regionale grillino, Antonio De Luca: “in qualità di Portavoce del Movimento Cinque Stelle mi preme sottolineare che la proposta della deputata Angela Raffa in merito alla candidatura a sindaco dell’imprenditore Domenico Sorrenti è un’iniziativa del tutto personale. Il nome di Domenico Sorrenti, persona degnissima e per bene, imprenditore cui va certamente tributato il massimo rispetto e che la città tutta deve continuare a sostenere nella sua iniziativa economica, non è stato concordato con nessun altro portavoce messinese del Movimento né con il resto della coalizione con cui siamo impegnati in una proficua azione di dialogo e confronto per individuare il profilo che meglio possa rappresentare la città in una fase così delicata e importante. L’impegno che ci siamo assunti insieme alle altre forze componenti la coalizione del Movimento Cinque Stelle, è quello di offrire alla città un Sindaco che tracci una nuova rotta, che sia capace di interpretare correttamente le complesse sfide del PNRR e scongiurare il rischio dell’imminente dissesto finanziario. Il prossimo sindaco di Messina dovrà tirare fuori la città dall’isolamento istituzionale in cui è stata gettata e sfruttare al meglio la programmazione dei fondi e per far questo deve possedere caratteristiche e visioni che siano in grado di superare il perimetro di ciascun partito o movimento componente la coalizione. Messina vive un momento particolarmente delicato e non è uno spettacolo edificante per i cittadini vedere bruciare nomi di persone per bene per ritagliarsi un piccolo momento di notorietà. Il nome del futuro candidato sindaco sarà fatto dalla coalizione e non da un singolo deputato”.

Raffa: “De Luca non è il portavoce del M5S”

“In merito alle dichiarazioni rilasciate dall’on. Antonio De Luca. Mi riservo di leggerle, valutare con attenzione, e rispondere domani. Qui mi preme sottolineare che lo stesso Antonio De Luca parla a mero titolo personale non ricoprendo alcun ruolo direttivo, o titolo a parlare a nome del M5S al di fuori dell’assemblea in cui è stato eletto”, è quanto afferma Angela Raffa. “Si precisa che la qualifica da lui usata di ‘portavoce del M5S’ è incorretta in quanto dovrebbe scrivere Portavoce presso l’assemblea regionale siciliana del Movimento 5 Stelle. Infatti, secondo il nostro statuto originario, tutti gli eletti del movimento 5 stelle a qualsiasi livello dovevano rifiutare ogni appellativo e qualificarsi solo come “portavoce presso l’organo cui sono stati eletti per il movimento 5 stelle”. Ciò a rimarcare la nostra distanza con i politici di professione. L’uso odierno di tale locuzione, artatamente erronea, che può indurre chi legge in errore e far credere di ricoprire un ruolo di segretario o delegato a trattare a nome del Movimento 5 Stelle liste e accordi con altre forze politiche, è solo un modo di porsi che qualifica chi lo pratica”, conclude Raffa.