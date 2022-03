Messina: auto in fiamme all’interno della galleria Telegrafo sull’A20

28 Marzo 2022 17:17

Sabato 26 marzo, poco prima delle 22.00, i Vigili del Fuoco sono intervenuti sull’A20 per l’incendio di un’autovettura all’interno della galleria Telegrafo direzione Messina. Le due squadre intervenute, provenienti dal distaccamento cittadino Nord e dallasede Centrale, hanno attaccato l’incendio da più punti per evitarne la propagazione. Al termine delle operazioni di spegnimento sono state effettuate la bonifica e la messa in sicurezza del mezzo e dell’area interessata dalle fiamme. Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia stradale e personale del Consorzio autostrade.