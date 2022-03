Messina, assenza segnaletica orizzontale lungo viale Boccetta. Buda: “non è ammissibile multare i cittadini”

28 Marzo 2022 10:42

Segnaletica orizzontale assente in tutto viale Boccetta, ma i cittadini vengono multati a cadenza giornaliera: il consigliere della IV Municipalità, Deobora Buda, chiede che venga risolto il problema

Debora Buda, Consigliere della IV Municipalità, chiede che venga immediatamente ripristinata la segnaletica orizzontale lungo tutto il viale Boccetta. “Il codice della strada all’art. 158 prescrive un divieto di sosta e di fermata nei 15 metri prima e dopo la fermata degli autobus, detto limite, però, deve essere facilmente individuabile. Non è ammissibile multare a cadenza quasi giornaliera i residenti del Viale Boccetta, già in condizioni precarie per la ricerca del parcheggio, per rimpolpare la casse Comunali. Come possono i cittadini sapere se la loro autovettura è parcheggiata a 14 od a 16 metri dalla fermata del bus se la fermata stessa non è minimamente delimitata da alcuna striscia bianca o gialla sulla carreggiata? Non si tratta di non volere rispettare le leggi vigenti, ma di consentire ai cittadini di poterlo fare: dobbiamo forse ipotizzare di imporre ai residenti di uscire da casa con il metro? Non è tollerabile vivere con l’ansia giornaliera di vedere rimossa la propria autovettura con tanto di carro attrezzi, con tutti i disagi e le spese di sorta che un tale gesto, ormai diventato un vero e proprio accanimento contro i cittadini della zona, comporta”, ha dichiarato Debora Buda, Consigliere della IV Municipalità di Messina.