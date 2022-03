Messina: assegnata casa rifugio per donne vittima di violenza

18 Marzo 2022 13:10

L’iniziativa del CEDAV e di Poste Italiane per dare alle donne vittime di violenza una mano per ripartire

Ieri mattina Poste Italiane ha consegnato al Centro Donne Anti Violenza di Messina un alloggio per accogliere le donne vittime di violenza e i loro bambini. Si tratta di uno dei nove alloggi messi a disposizione in tutta Italia e il primo attivato in Sicilia nell’ambito del progetto “Autonomia abitativa donne vittime di violenza” nell’ambito dei progetti di sostenibilità. “Sono molto felice che le donne vittime di violenza e i loro figli possano trovare accoglienza e rifugio in questa casa. Gli alloggi potranno rappresentare un porto sicuro per chi fugge da violenze e soprusi e che si trova in condizione di particolare disagio economico. Grazie anche al lavoro degli operatori e dei volontari dei centri antiviolenza della Rete D.i.Re. e al supporto del Cedav Centro Donne Anti Violenza di Messina, le vittime di violenza potranno essere supportate e accompagnate in un percorso di reinserimento sociale”, scrive il deputato grillino Francesco D’Uva.

“La violenza sulle donne è una piaga sociale che dobbiamo estirpare, ripartendo dall’educazione dei più giovani alla parità di genere e al rispetto, e mettendo in campo tutte le azioni utili per tutelare le donne vittime di violenza. Offrire un sostegno concreto alle vittime di violenza e ai loro figli è un passo fondamentale in questo percorso ma anche un segnale forte: non lasciamo da sole le donne vittime di violenza. Grazie a Poste Italiane per questa iniziativa, al CEDAV Onlus di Messina per il costante impegno e a tutti gli operatori e volontari che sul nostro territorio e in tutta Italia si spendono per proteggere e tutelare le donne vittime di violenza”, conclude la nota del parlamentare messinese.