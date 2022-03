Messina, l’Asp lancia la novità: “esenzione ticket per reddito si fa online”

30 Marzo 2022 12:08

Sul sito dell’azienda sanitaria tra i servizi online è possibile richiederla per i codici E01, E02, E03 ed E04. Per i pensionati è rinnovata automaticamente dal Ministero. Chi ha difficoltà con internet o app potrà delegare il figlio per il rilascio dello Spid

L’Asp di Messina diventa sempre più digitale e “smart”: da oggi è possibile richiedere l’esenzione ticket per reddito direttamente online sul sito dell’azienda tra i servizi online (link: https://www.asp.messina.it/?page_id=140683) o tramite app su smartphone. La procedura via web permette a tutti i cittadini iscritti regolarmente al Servizio Sanitario Regionale (SSR), di avere diritto ad una esenzione per reddito E01, E02, E03 ed E04 compilando un’apposita autocertificazione (modulo onLine), senza doversi recare presso i Distretti sanitari di competenza per autocertificare il diritto e ricevere il certificato di esenzione per il reddito. Con l’accesso all’interno all’area riservata, si potrà aggiornare da casa il diritto dell’esenzione del pagamento del ticket per i farmaci e le visite specialistiche per motivi di reddito; sarà possibile anche visualizzare e stampare l’attestazione di esenzione.

Per accedere al servizio hai a disposizione tre diverse modalità:

Spid – Sistema Pubblico Identità Digitale;

CIE – Carta di Identità Elettronica;

CNS – Carta Nazionale dei Servizi – Tessera Sanitaria.

Per i pensionati (codice E01) sarà rinnovata automaticamente dal Ministero; inoltre chi ha difficoltà e non ha dimestichezza con internet potrà delegare un figlio per il rilascio dello Spid. I possessori dello Spid o della carta d’identità elettronica potrebbero recarsi pure ai patronati.