Messina, Amata: “soddisfatti per il rinnovo dei contratti del personale impegnato nell’emergenza Covid”

“Siamo molto soddisfatti per la decisione dell’assessore alla salute Razza che oggi in commissione salute ha assicurato che per il personale sanitario e amministrativo impegnato nell’emergenza Covid è previsto il rinnovo dei contratti fino al prossimo 31 dicembre”. Lo dice Elvira Amata, capogruppo di Fratelli d’Italia all’Ars, presente oggi ai lavori in cui l’assessore ha illustrato ai deputati l’atto di indirizzo che sarà emanato a tutte le aziende ed enti del sistema sanitario regionale, nei prossimi giorni, per prolungare l’impiego del personale. “Il personale amministrativo – spiega Amata – seguirà un percorso previsto dalle aziende sanitarie che faranno selezioni per la formulazione di graduatorie, anche a tempo determinato, per collaboratori amministrativi, assistenti amministrativi, operatori informatici e programmatori ed altre figure, prevedendo tra i requisiti la valorizzazione del servizio prestato durante l’emergenza pandemica”. Per i medici abilitati, ma senza specializzazione, invece spiega Amata “si prevede l’inserimento nelle strutture di emergenza 118 e nei pronto soccorso, dopo un corsi formativi per il riconoscimento dell’attestato di emergenza sanitaria territoriale che può essere organizzato anche dalle aziende sanitarie con il supporto del Cefpas di Caltanissetta. Per il resto del personale sanitario è previsto un percorso di stabilizzazione a parte”, conclude Amata.