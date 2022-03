Messina, al via il campionato provinciale AICS di calcio giovanile: iscritte 35 squadre

1 Marzo 2022 14:49

Prenderà il via lunedì 7 marzo il campionato provinciale AiCS di calcio giovanile. La manifestazione, organizzata dall’AiCS Messina del presidente Pierangelo Margareci, avrà per protagoniste ben 35 compagini delle categorie: Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti e Sperimentali. I circa 400 ragazzi interessati dall’evento, di età compresa tra i 5 ed i 17 anni, difenderanno i colori di 9 circoli affiliati all’Associazione Italiana Cultura Sport: Trinacria, Messina Boys, Sporting Club Messina, Pgs Luce Messina, Letogiovani, Oratorio Guanella, Sporting Atene Kios, Bellinzona e JC Soccer Academy.

In palio per Primi Calci, Pulcini ed Esordienti, oltre all’ambito titolo peloritano, vi sarà anche la qualificazione alle finali regionali, in programma, dal 23 al 25 aprile, all’Athena Resort di Kamarina (Ragusa). Le partite si giocheranno nei giorni feriali (orari pomeridiani) nei campi degli impianti “Sport Center Messina” in viale Principe Umberto e Sporting Club Tremonti, mentre la premiazione conclusiva avrà luogo il 13 aprile presso il teatro di Cristo Re. Per permettere alle squadre di disputare un numero elevato di gare si svolgeranno parallelamente i Memorial: “Gulisano”, “Turiddu Fazzio”, “Pippo Chiofalo” e “Milko Panebianco”.

“Sarà il giusto omaggio a personaggi importanti del mondo calcistico messinese, che, purtroppo, non ci sono più – dichiara Margareci – la pandemia ci ha impedito, negli scorsi mesi, di ricordarli come meritano e per questo abbiamo pensato di riservagli un doveroso pensiero, dando la possibilità alle formazioni partecipanti di giocare tutte fino al termine, così come sono certo avrebbero voluto Gulisano, Fazzio, Chiofalo e Panebianco”.