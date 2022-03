10 Marzo 2022 18:24

Messina, aggiudicati tre appalti relativi a lavori stradali per un importo complessivo di due milioni e quattrocentomila euro

Il Commissario straordinario della Città metropolitana di Messina, ing. Leonardo Santoro, rende noto che Palazzo dei Leoni ha proceduto all’aggiudicazione di tre appalti relativi a lavori su ventisei strade provinciali per un ammontare complessivo di due milioni e quattrocentomila euro. I singoli interventi, ciascuno di ottocentomila euro, riguardano le strade provinciali 181/d, 180, 181e, 80, 84, 85 e 87”, “Lavori di manutenzione straordinaria lungo le strade provinciali 119, 120, 109a, 105, 129/a, 124d e 123” – (Annualità 2021)” e “Lavori di manutenzione straordinaria lungo le strade provinciali 129/a, 124/d, 123, 56, 57, 58, 59, 60, 61/b, 73, 75 e 80/bis”. Tutti gli appalti rientrano nel Programma per la manutenzione straordinaria di strade e scuole a valere sulle risorse di cui al comma 883 dell’art. 1 della Legge 145/2018 – annualità 2021-2025 – per la Città Metropolitana di Messina allegato al Decreto del Dirigente Generale n. 356 del 22 ottobre 2021 – Regione Siciliana – Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento delle Autonomie Locali – Servizio 6 “Osservatorio sulla finanza locale e coordinamento fondi extraregionali in favore degli Enti locali”.