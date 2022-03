Messina: a Palazzo dei Leoni in programma il convegno su “L’orgoglio della Sicilia in Dante”

27 Marzo 2022 21:08

Messina: avrà luogo martedì 29 marzo 2022, alle ore 10, nel Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni, l’incontro dal titolo “L’orgoglio della Sicilia in Dante”

Avrà luogo martedì 29 marzo 2022, alle ore 10, nel Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni a Messina, l’incontro dal titolo “L’orgoglio della Sicilia in Dante”. La giornata è organizzata dalla I Direzione “Servizio Cultura” della Città Metropolitana di Messina, diretta dall’avv. Anna Maria Tripodo, che si è avvalsa del coordinamento messo in campo dal funzionario arch. Attilio Griso e dalla responsabile del progetto dott.ssa Nuccia Di Gennaro, con la collaborazione della responsabile della Biblioteca “Giovanni Pascoli, sig.ra Luciana Restifo.

L’appuntamento culturale, introdotto e coordinato dall’avv. Anna Maria Tripodo, sarà aperto dai saluti del Commissario straordinario, ing. Leonardo Santoro, e dalla Segretaria Generale, avv. Maria Angela Caponetti. I lavori proseguiranno con i saluti del dirigente dell’I.I.S. “La Farina Basile”, prof.ssa Caterina Celesti, e la lettura, da parte della prof.ssa Rosa Gazzara, di alcune terzine tratte dalla sua traduzione in lingua siciliana della Divina Commedia e, in particolare: dal V Canto dell’Inferno “Paolo e Francesca”; dal VI Canto del Purgatorio “Sordello da Goito”; dal XXXIII Canto del Paradiso “Preghiera alla Vergine”.

Seguiranno le letture a fronte a cura di Valentina Gangemi e l’intervento del prof. Giuseppe Rando su “Attualità del Padre Nostro di Dante”. Gli allievi del Liceo Artistico “Ernesto Basile”, indirizzo Design Arte della Moda, presenteranno illustrazioni e costumi storici del XIV secolo, a cura delle docenti Giovanna Saija e Deborah Salemi. Al progetto hanno collaborato le docenti Maria Pia Meringolo, Katia Longo, Roberta Mineo, Elisa Napoli e del Liceo “G. La Farina”. L’evento ha il patrocinio del Presidente dell’Acisjf ME Terra Solidale, Annamaria Tarantino, e del Presidente dell’Area Integrata dello Stretto, Rosanna Trovato. L’evento si svolgerà nel rispetto delle misure vigenti in materia di prevenzione sanitaria da Covid 19 e sarà trasmessa anche in diretta Facebook sulla pagina del Servizio Comunicazione Esterna e Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Messina.