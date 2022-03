Da Torino fino allo Stretto, scritte giganti tra Reggio e Messina: “si dice arancino” | FOTO

31 Marzo 2022 18:10

Social scatenati dopo la scritta gigante di Piazza San Carlo a Torino: le immagini modificate dagli utenti in tutta Italia, anche a Reggio e Messina

La scritta gigante “Ti amo ancora, terra” a Piazza San Carlo, a Torino, è diventata virale in poche ore, giusto il tempo della sua cancellazione. Di certo, però, chi l’ha ideata – il gruppo musicale “Eugenio in via Di Gioia” – ha colto nel segno: far sì che se ne parlasse. Ebbene sì, perché – anche se ha preso una piega abbastanza leggera e ironica – l’intento era abbastanza sensibile e serio: difendere e proteggere il ruolo della Terra, dell’ambiente, del pianeta. E alla fine, anche se ha prevalso l’ironia, il compito è stato ben eseguito.

Ma, dicevamo, quella scritta è diventata virale e ha trascinato come sempre i social, che si sono scatenati con i consueti meme. I più disparati, tra nord e sud, tra il romanticismo e il sarcasmo, affrontando i temi della quotidianità. Lo ha fatto la Reggina, come scritto in altra pagina, con la grafica “Ti amo” sul prato del Granillo. Ma, restando nel territorio reggino, lo ha fatto anche la pagina satirica Lo Statale Jonico, come si può vedere nelle immagini scorrevoli della gallery in alto. Temi come Covid, Green Pass e Superbonus sono stati altresì affrontati mentre, passando dall’altra parte dello Stretto, a Messina si fanno sentire: “si dice arancino” è la grafica gigante in piazza Duomo, come a voler rivendicare il dilemma di sempre con Palermo, parte occidentale della Sicilia in cui il termine è “arancina”. A Messina, così come a Catania (parte orientale) è invece utilizzato “arancino”. In alto alcune delle immagini più simpatiche ed esilaranti.